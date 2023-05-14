بلبس الاكفان وافتراش الارض.. دعوة لاعتصام

2023/05/14 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان هام جدا شارك بقوة

نهيب بكل احبتنا ملحق الرصافة الثالثة مدينة الصدر المجاهدة بالاستنفار الشامل المطلق مع لبس الاكفان يوم غدا الاثنين الساعة الخامسة عصرا ويكون التجمع في منطقة العلاوي مع جلب سجادة ووجبة طعام بسيطه فأننا قررنا افتراش الارض لحين اقرار الموازنه مع خطوات مؤثرة جدا سنتخذها بيوم التظاهرة باذن الله تعالى وكما نطالب جميع نواب مدينة الصدر وشرق القناة بالوقوف الجدي والحقيقي مع ابناءهم من مدينة الصدر فلا تقصروا معهم

ملاحظة / الحضور للرجال فقط ومن تستطيع من النساء في يوم الاثنين الساعة الخامسة عصرا وفي الثلاثاء صباحا يكون حضور النساء واجبا للجميع والالتحاق باخوتهم في ساحة التظاهر والاعتصام

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