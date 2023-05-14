بكتاب واحد.. التربية تنهي تكليف 4 مدراء عامين

2023/05/14 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنهى وزير التربية، ابراهيم الجبوري، تكليف أربعة من المديرين العامين دفعة واحدة.

وبموجب الأمر الوزاري الصادر حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، فان انهاء التكليف شمل (فخري نايف مخيلف) من مهامتها مديراً عاماً للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، و(عدنان صبر محمد) مدير تربية بغداد/ الكرخ الأولى".

كما أنهى الوزير تكليف "(عبد علي حسين طعمة) مدير تربية كركوك و(محمد لفتة عبد علي) مدير تربية ذي قار".

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