2023/05/14 | 16:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت شركة ميتا –الشركة الأم لفيسبوك– عن إيقافها تطبيق المراسلة...

ظهرت المقالة ميتا توقف الماسنجر على ساعة آبل أولاً على المسلة.

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