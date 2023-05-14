2023/05/14 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت نقابة الفنانين السوريين، اليوم الاحد، عن وفاة الفنان القدير محمد خرماشو عن عمر ناهز 71 عاماً.وشيع جثمان خرماشو، ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية.وانتسب الراحل الى نقابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموت يغيب الفنان السوري ” محمد خرماشو” المركز الخبري الوطني.

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