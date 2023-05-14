التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية

2023/05/14 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة تقدم عن قرار صادر من وزارة التربية بشان عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية.

ادناه نص القرار:-

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