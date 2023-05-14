خطة حكومية لتشغيل أعداد كبيرة من الأيادي العاملة

2023/05/14 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطة ستسهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأيادي العاملة، فيما أشار إلى دور القطاع الخاص في بناء المؤسسات الاقتصادية.

وقال مدير دائرة القطاع الخاص في الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية إن “اجتماعاً مشتركاً، عقد ضم ممثلي المشاريع المتوسطة والصغيرة وممثلي القطاع الحكومي”، مشيراً إلى، أن “الاجتماع يهدف إلى الاستماع لمشاكل ومعقوقات عمل أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة”.

وأوضح، أن “الدائرة ومنذ بداية العام الحالي، عملت على تنفيذ البرنامج الحكومي والذي يهدف لدعم القطاع الخاص لما له من دور كبير واستثنائي في بناء المؤسسات الاقتصادية”، لافتاً إلى، أن “الدعم سيسهم في تشغيل الأيادي العاملة وبأعداد كبيرة”.

وأردف، أن “الدائرة عملت على التفاعل مع نحو 36 مؤسسة تمثل القطاع الخاص نقابية واتحادية، إذ تم التنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والعمل جارٍ على إقامة نشاطات وفعاليات أخرى”.

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