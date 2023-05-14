للمرة الثالثة.. السودان يمدد إغلاق المجال الجوي ويستثني رحلات الإجلاء والمساعدات

2023/05/14 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 31 مايو/ أيار، باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية.

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