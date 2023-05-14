وزارة الكهرباء: هناك توجه لتثبيت عقود قراء المقاييس في الموازنة

2023/05/14 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن

التوجه لتثبيت عقود قراء المقاييس

لضمان حقوقهم.

وقالت الدائرة الاعلامية مجلس النواب

في بيان، ان "اللجنة المالية برئاسة

النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها

استضافت

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