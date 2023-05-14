فيديو رصد الواقعة.. سعودي يصدم سيارتين ويحاول دهس حشد من الناس

2023/05/14 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنا سعوديا وهو يقوم بالقيادة بتهور معرضا حياة الآخرين للخطر في الرياض.

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