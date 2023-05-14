القبض على اشخاص سرقوا مسجدا في البصرة

2023/05/14 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة البصرة، إلقا القبض على متهمين بسرقة محتويات جامع في المحافظة.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم) أنه "ومن خلال اجراء الدوريات المستمرة لمفارز الشرطة في منطقة التحسينية، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة محتويات جامع وضبط بحوزتهم المواد المسروقة".

وأضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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