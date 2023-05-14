اغلاق مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

2023/05/14 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أغلقت مراكز الاقتراع وغلق صناديق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 10 ساعات من إفتتاحها اليوم الأحد وبدء فرز الأصوات..



يتبع

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