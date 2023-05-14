2023/05/14 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، الاحد، المشاريع المدرجة ضمن صندوق العراق للتنمية الداخلية.

وقال النجار في بيان لاعلام البرلمان على هامش استضافته من اللجنة المالية إن "المشاريع الداخلة في المبادرة منها مشاريع ذات مردود اجتماعي، ومشاريع خدمات صغيرة، والمشاريع الرابحة، اضافة الى صندوق التحول الرقمي، وصندوق الزراعة، والصناعة وغيرها".

وأضاف، أن "الصندوق يهدف الى اشراك القطاع الخاص في دعم جهود إعادة إعمار العراق وتنميتها واعادة التوازن لتفعيل الاستثمار في البلد، والعمل على تمويل المشاريع الإنمائية والعمرانية، ويتولى الصندوق إدارة هذه التمويلات وتنفيذ المشاريع المعتمدة لإعادة إعمار البنية التحتية للبلاد، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعات الزراعية والصناعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار السوداني يوضح أبرز المشاريع مشاريع مبادرة صندوق العراق للتنمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار السوداني يوضح أبرز المشاريع مشاريع مبادرة صندوق العراق للتنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).