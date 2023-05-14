2023/05/14 | 17:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9N5oOUKvRCM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجد الخضر يجسد شخصية الجوكر في تظاهرات تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجد الخضر يجسد شخصية الجوكر في تظاهرات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).