كلاوديو كوردوني يناقش مشاكل سنجار مع ممثلي القضاء

2023/05/14 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى خلال زيارةٍ إلى الموصل بمحافظة نينوى اليوم، أجرى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية السيد كلاوديو كوردوني مشاوراتٍ مع مجموعة من ممثلي سنجار.ويأتي اللقاء في إطار جهود يونامي لإثراء فهمها لتطلعات وشواغل جميع الأطياف في سنجار ودعم تنفيذ اتفاق سنجار.ومن المقرر عقد مزيد …

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