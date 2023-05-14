2023/05/14 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على طبيب انتمى لعصابات”داعش” سابقًا وسط العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على طبيب يعمل في دائرة الطب العدلي يسكن الموصل سابقا”.وأضاف، أن “المتهم انتمى الى تنظيم داعش من سنة ٢٠١٠ الى […]

ظهرت المقالة في بغداد..



كمين مُحكم يُطيح بطبيب انتمى لـ”داعش” سابقًا أولاً على ايرث نيوز.

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