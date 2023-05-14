2023/05/14 | 17:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VWL2eXXTuaQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرعاية الاجتماعيــــة.. التجاوزات وإجراءات الحذف في #رأي_الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرعاية الاجتماعيــــة.. التجاوزات وإجراءات الحذف في #رأي_الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).