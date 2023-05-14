2023/05/14 | 17:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى اللاعب ليونيل ميسي عند عودته إلى التشكيل الأساسي لنادي باريس سان جيرمان، إذ أطلق بعض المشجعين صافرات استهجان عليه قبل وأثناء مباراة الفريق التي فاز فيها على نظيره أجاكسيو بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الفرنسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشجعون لباريس سان جيرمان يواصلون الهتاف ضد ميسي.. ماذا فعلوا خلال مباراة الفريق مع أجاكسيو؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشجعون لباريس سان جيرمان يواصلون الهتاف ضد ميسي.. ماذا فعلوا خلال مباراة الفريق مع أجاكسيو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).