تركيا تحبس أنفاسها بعد إغلاق صناديق الاقتراع

2023/05/14 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت تركيا في أجواء "حبس أنفاس" بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تبدأ حاليا عملية فرز الأصوات والإعلان التدريجي عن النتائج.

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