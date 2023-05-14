المالية النيابية تعلن تخصيص ترليون دينار لتنفيذ مشاريع صندوق العراق للتنمية

2023/05/14 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، تخصيص ترليون دينار لتنفيذ مشاريع صندوق...

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