احداث آيار.. العثور على مضافة لداعش تضم أسلحة ومتفجرات في كركوك

2023/05/14 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: السبت 13 آيار 2023 العثور على مضافة لداعش تضم أسلحة...

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العثور على مضافة لداعش تضم أسلحة ومتفجرات في كركوك أولاً على المسلة.

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