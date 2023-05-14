ما مبرر تركيا بعدم استئناف تصدير نفط الاقليم؟

2023/05/14 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، أن تركيا تعزو عدم عودة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر أراضيها إلى التصدع الذي حصل في الأنبوب الناقل جراء الزلزل الذي ضرب الأراضي التركية.

وقال المرسومي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تركيا تطلب نفط الإقليم بأسعار مخفضة كما كانت تبيعها حكومة الإقليم بسعر مخفض بحوالي 8 دولار عن السعر العراقي، وأيضا هناك خلال على رسوم المرور التي كان يعطيها العراق سابقا".

وأضاف، أن "عدم تدفق النفط يضر العراق أكثر مما يضر تركيا ويحرم البلد من صادرات تقترب من نصف مليون برميل يوميا وخسارة مالية بحدود مليار دولار شهريا".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يفاقم عجز الموازنة المالية للعراق، وتركيا لم تعط الضوء الأخضر لاستئناف تصدير النفط مجددا".

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