القبض على مدير عام سابق في وزارة الصناعة على الأراضي اللبنانية

2023/05/14 | 17:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن صدر حكمٌ غيابيٌّ بحقِّ المدان الهارب.

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