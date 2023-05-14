تعرف على تسلسل العراق: جزر القمر الأولى عربيا في مؤشر حرية الصحافة2023

2023/05/14 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّرت جزر القمر، مؤشر حرية الصحافة في

العالم العربي للعام 2023، وفق تقرير صدر

اعن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.

ويقع مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية

باريس، وهي معنية برصد حرية الصحافة

بالعالم، ويت

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