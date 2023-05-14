ناخبون أتراك يحضرون إلى مراكز الاقتراع بالأحصنة

2023/05/14 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر مدرب الخيول فاروق جيرين إلى مركز

اقتراع بورنوفا في إزمير على ظهر حصان

مرتدياً زي رعاة البقر.





وقال جيرين، الذي ادلى بصوته بعد ربط

حصانه بشجرة في باحة المدرسة: "جئت إلى

مركز الاقتراع على حصاني اليو

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