إعادة فتح سفارتي إيران ومصر... قريباً

2023/05/14 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة

الخارجية في مجلس الشورى الإيراني

فداحسين مالكي أنه سيتم إعادة فتح

سفارتي إيران ومصر في كل من القاهرة

وطهران قريبا، حسبما أعلنت وكالة أنباء

مهر الإيرانية.





وقال ما

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