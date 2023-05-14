أردوغان: تمت عملية التصويت بما يليق بديموقراطيتنا



أردوغان: تمت عملية التصويت بما يليق بديموقراطيتنا
2023/05/14 | 18:08 - المصدر: المورد نيوز
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