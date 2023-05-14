2023/05/14 | 18:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hsbFamVnMhU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين الندافة مهنة حرفية قديمة مازالت حية رغم البضائع المستوردة الحديثة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين الندافة مهنة حرفية قديمة مازالت حية رغم البضائع المستوردة الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).