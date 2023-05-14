2023/05/14 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يدعو إلى التوسع المدروس لكليات الطب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي يدعو إلى التوسع المدروس لكليات الطب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي يدعو إلى التوسع المدروس لكليات الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).