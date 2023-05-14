2023/05/14 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاحد، حجر الاساس لمشروعين جديدين للمجاري ومياه الصرف الصحي في مركز قضاء الجبايش، واللذان سيؤمنان باكتمالهما نحو 75% من اجمالي خدمات البنى التحتية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



إطلاق مشروعين للبنى التحتية في قضاء الجبايش المركز الخبري الوطني.

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