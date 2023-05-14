مالية البرلمان تخصص مبالغ الإيفادات للمحافظات الأشد فقراً

2023/05/14 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، عن تخصيص أموال الايفادات والمصاريف غير الضرورية الى المحافظات الأشد فقرا في موازنة 2023، مبينا ان الموازنة وصلت إلى مرحلة اللمسات الأخيرة.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة المالية النيابية قامت بتقليل في بعض المصاريف في الموازنة الاتحادية التي تعد غير ضرورية وكمالية مثل الايفادات إلى خارج العراق وتوجيه هذه المبالغ إلى المحافظات الأشد فقرا”.

وأضاف، ان ” اللجنة المالية اوشكت الانتهاء من الصياغات النهائية لمشروع قانون الموازنة من أجل عرض القانون للتصويت عليه داخل قبة البرلمان”.

وأشار الحمامي، الى “تقليل في بعض المصاريف في الموازنة الاتحادية التي تعد غير ضرورية وكمالية مثل الايفادات إلى خارج العراق وتوجيه هذه المبالغ إلى المحافظات الأشد فقرا”.

ولفت الى، ان ” القوى السياسية داخل البرلمان سوف تعمل على تمرير القانون ولن تكون هناك معرقلات في جلسة التصويت”.

وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

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