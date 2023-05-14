الأنبار.. الموارد تتخذ إجراء لمعالجة شحة مياه الشرب بمنطقة العنكور

2023/05/14 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية في محافظة الأنبار إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراء لمعالجة مشكلة شحة مياه الشرب في منطقة العنكور تمثل بحفر عدة آبار.

وأوضح مدير الهيئة في المحافظة طالب صالح للوكالة الرسمية، أن “وزارة الموارد المائية سخرت إمكانياتها كافة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب، لمعالجة الشحة الناتجة عن التغيرات المناخية التي تطرأ على المنطقة وقلة الإيرادات المائية الحاصلة على نهر الفرات وقلة الإطلاقات من دول الجوار، إضافة الى قلة الخزين منذ ثلاث سنوات وانخفاض منسوب بحيرة الحبانية”.وأضاف، أن “الكوادر العاملة في الهيئة العامة للمياه الجوفية في محافظة الأنبار شرعت بكافة أجهزتها متمثلة بفرقتي حفر، هما الفرقة 102 والفرقة 62، وتوجهت الى منطقة العنكور لحفر ابار بالقرب من محطات الإسالة لتعويض انحسار مياه بحيرة الحبانية وتزويد المجمعات بالماء عن طريق الآبار”.وأضاف، أن “الفرق تعمل ليلا ونهارا بكافة إمكانياتها وبجهود متواصلة، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب للقرى البعيدة عن مناسيب المياه الموجودة في البحيرات والخزانات”، مؤكدا، “تم حتى الآن حفر بئر رقم واحد في منطقة العنكور، وسيتم تبطينه ويكون جاهزا للعمل، فيما لا يزال العمل جاريا في البئر الثاني بمنطقة البوجديع، وسيتم إنجازه قريباً”.بدورهم طالب أهالي المنطقة “الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية للحد من معاناتهم المستمرة طوال الأعوام الماضية بسبب شحة مياه الشرب”.

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