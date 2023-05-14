تشلسي يتوصل الى اتفاق مع بوكتينو لتعيينه مدربًا

2023/05/14 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – توصل الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جرمان، إلى اتفاق مع تشلسي لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إنكليزية الأحد.وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” الى أن بوكيتينو “سينضم الى النادي هذا الصيف على أن يبقى فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية […]

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