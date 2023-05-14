الحرب في السودان… منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة

2023/05/14 | 18:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم, 14-5-2023 (أ ف ب) – في ميدان القتال في السودان، لا يكتفي الجنرالان المتحاربان بالقوات التابعة لكل منهما بل يتحلق حولهما مرتزقة وحراس خاصون ومقاتلون قبليون أو مدربون أجانب يجذبهم الربح الكبير و….الذهب.منذ عقود، تشكل الاستعانة بالميليشيات في السودان نشاطا مربحا.فالخرطوم لجأت اليهم من قبل إما لتوكل لهم قمع الأقليات […]

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