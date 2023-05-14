2023/05/14 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..اخر مستجدات الانتخابات التركية 2023 وانعكاسها على العراق

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اخر مستجدات الانتخابات التركية 2023 وانعكاسها على العراق قناة التغيير الفضائية.

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