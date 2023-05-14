إعلان نادر.. روسيا تعترف بمقتل اثنين من قادتها في باخموت

2023/05/14 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن اثنين من قادتها العسكريين قُتلا في شرق أوكرانيا مع معاودة القوات الأوكرانية محاولة اختراق الدفاعات الروسية في مدينة باخموت المحاصرة.

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