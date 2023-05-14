ذي قار..  اطلاق مشروعين يغطيان 75‎%‎ من خدمات البنى التحتية في الجبايش

2023/05/14 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وضع محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاحد، حجر الاساس لمشروعين جديدين للمجاري ومياه الصرف الصحي في مركز قضاء الجبايش، مشيرا الى انهما سيؤمنان باكتمالهما نحو 75% من اجمالي خدمات البنى التحتية والمجاري في القضاء .

وقال الغزي في بيان ان "المشروع الاول هو انشاء شبكات مجاري ومياه امطار مع صرف صحي مع محطة رفع مشتركة بطاقة 3000 متر مكعب في الساعة للمنطقة الغربية ( ال غريج ) في قضاء الجبايش".

واضاف، ان "المشروع الثاني هو مشروع انشاء شبكات مجاري ومياه امطار مع صرف صحي للمنطقة الشرقية مقاطعة 3075 في مركز قضاء الجبايش".

واوضح انه "مع اكتمال المشروعين المذكورين فان خدمات البنى التحتية والمجاري في القضاء ستغطى بأكثر من 75%من الحاجة الخدمية الكلية له".

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