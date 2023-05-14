تراجع معظم بورصات الخليج في ختام التعاملات

2023/05/14 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض يوم الأحد مقتفية أثر البورصات العالمية بعدما أظهر تقرير هبوط معنويات المستهلكين الأمريكيين في مايو أيار لأدنى مستوى في ستة أشهر معززا المشاعر السلبية تجاه محادثات سقف الدين العام للولايات المتحدة.

وحذر مكتب الميزانية بالكونجرس من وجود "احتمال كبير" أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من شهر يونيو حزيران ما لم يُرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وأضاف أن عدم اليقين بشأن عمليات السداد سيظل قائما طوال شهر مايو أيار.

وأظهر مسح لجامعة ميشيجان هبوط معنويات المستهلكين الأمريكيين في مايو أيار لأدنى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف من أن يؤدي الخلاف السياسي على رفع سقف الاقتراض إلى ركود اقتصادي.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية واحدا بالمئة وهبوط سهم بنك الرياض (TADAWUL:1010) 1.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع نزول سهم مصرف الريان 0.7 بالمئة.ء

واختتمت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، تعاملات يوم الجمعة منخفضة بأكثر من واحد بالمئة متراجعة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي توازن فيه السوق بين القلق حيال المعروض والمخاوف الاقتصادية المتجددة في الولايات المتحدة والصين.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 0.7 بالمئة.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الأحد إن الحكومة باعت حصة 9.5 بالمئة في المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) التي تملك بها حصة مسيطرة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (121.56 مليون دولار)، لتحيي بذلك برنامجها للخصخصة بعدما بدا أنه قد توقف.

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