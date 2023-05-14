القبض على (12) متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود

2023/05/14 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات التسلل والتهريب.

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