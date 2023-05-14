2023/05/14 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجلة عمل تدور وعقول هندسية خططت وصممت

وتشرف على التنفيذ وايدي عاملة من مهن

مختلفة تعمل بهمة في مشروع بناء مجمع

سكني يضم اكثر من ثلاثمائة دار تشيدها

العتبة الحسينية المقدسة ويتابعها في

الميدان المتولي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايفاءً بعهد المرجعية العليا برعاية عائلاتهم :(316) دار تشيدها العتبة الحسينية لعائلات شهداء ملبي الفتوى المباركة(مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايفاءً بعهد المرجعية العليا برعاية عائلاتهم :(316) دار تشيدها العتبة الحسينية لعائلات شهداء ملبي الفتوى المباركة(مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).