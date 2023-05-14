الملك سلمان بن عبد العزيز يوجه دعوة للرئيس العراقي للمشاركة في القمة العربية

2023/05/14 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن

عبدالعزيز رسالة خطية، إلى رئيس

الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال

رشيد.

تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة

العادية الثانية والثلاثين لاجتماع

مجلس جامعة الدول العربية على

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