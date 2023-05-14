نتائج اولية للانتخابات التركية مع استمرار عمليات الفرز

2023/05/14 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام تركية محلية، مساء اليوم الاحد، تقدم اردوغان على منافسه كليجدار أوغلو في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت وسائل اعلام، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "رجب طيب أردوغان تفوق بنسبة 58.34% بـ(2.7) مليون صوت مقابل 35.84% بـ(1.6) مليون صوت لكمال كليجدار أوغلو، فيما جاء سنان اوغان ثالثاً بنسبة 5.21% بـ(236.7) الف صوت ، ورابعاً محرم إنجه بنسبة 0.61% بـ(27.9) الف صوت".

وتعد هذه الانتخابات مصيرية في تاريخ تركيا، ففوز الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون بمثابة ترسيخ للنظام الرئاسي الذي أرساه عام 2017.

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