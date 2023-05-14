2023/05/14 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاعفت لعبة كرة القدم مشكلات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عندما شاهد فريقه المفضل، ساوثهامبتون، يخسر من أمام فولهام بهدفين دون مقابل، مما تسبب في هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى وتوديع مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وداعه البريميرليغ.. هبوط ساوثهامبتون يضاعف مشكلات رئيس وزراء بريطانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وداعه البريميرليغ.. هبوط ساوثهامبتون يضاعف مشكلات رئيس وزراء بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).