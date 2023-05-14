2023/05/14 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة تي آر تي: النتائج الأولية تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار برلمانياً أولاً على ايرث نيوز.

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