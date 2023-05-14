2023/05/14 | 19:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال التلفزيون التركي، إن النتائج الأولية للرئاسيات التركية تظهر حصول...

ظهرت المقالة النتائج الأولية للانتخابات التركية تظهر حصول أردوغان على 49% مقابل 45% لكليتشدار أوغلو أولاً على المسلة.

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