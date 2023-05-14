2023/05/14 | 19:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب المستقل امير المعموري، الاحد، عن ملف فساد كبير...

ظهرت المقالة جهات متنفذة تنهب أموال مخصصة لبناية مصرف الرافدين في بابل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهات متنفذة تنهب أموال مخصصة لبناية مصرف الرافدين في بابل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهات متنفذة تنهب أموال مخصصة لبناية مصرف الرافدين في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).