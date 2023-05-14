لجنة الانضباط تصدر عدة عقوبات بحق ناديين

2023/05/14 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، عقوبات بحق ناديي الزوراء والجوية تضمنت غرامات مالية..



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