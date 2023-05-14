2023/05/14 | 19:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن كتلة صادقون يحدد خمسة أعداء للحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/14 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن كتلة صادقون يحدد خمسة أعداء للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن كتلة صادقون يحدد خمسة أعداء للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).