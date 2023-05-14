استخدم سلاحًا بدائيًا لإنقاذها.. سرعة بديهة صبي تنقذ شقيقته من الاختطاف

2023/05/14 | 19:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن بعد ظهر الأربعاء، كانت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات في منطقة ريفية تبحث عن الفطر في فناء منزلها الخلفي، وحينها شعرت أن شخصًا ما يمسك بها من الخلف في مقاطعة ألبينا بولاية ميشيغان الأمريكية.

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