تي آر تي تكشف النتائج الأولية للانتخابات التركية

2023/05/14 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع.

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