2023/05/14 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y9iW1yTKWnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل انه محامٍ..اعتـ.ـداء وحـ.ـشي على منزل رجل قانون أمام انظار أمه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيل انه محامٍ..اعتـ.ـداء وحـ.ـشي على منزل رجل قانون أمام انظار أمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).